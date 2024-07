Drámaian nőnek a céges banki költségek, de van megoldás: akár felezhető a díj

Rossz hír: augusztus elsejétől 50%-kal, 4,5 ezrelékre nő a tranzakciós illeték, sőt, sajnos e különadó jellegű teher körét ki is szélesítik, és más pontokon is lesz illetékemelés. Emiatt első körben augusztustól, majd októbertől a sokat bankoló, illetve devizát (is) utaló-váltó kis- és középvállalkozások éves szinten milliókkal fizethetnek többet. Ráadásul várhatóan a saját számlás forint-deviza átváltásért […]