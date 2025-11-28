Az MNB behúzta a kéziféket – Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszakadtak a gazdasági valóságtól, a túlértékeltség szintje közelíti a 20%-ot. A jegybank nem csak figyelmeztet, hanem cselekszik is: 2026-tól extra biztonsági tartalékot vár el a bankoktól. De mit jelent […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.