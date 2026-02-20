Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel lehetősége 300 ezer forintra nőtt. Persze nyilatkozatot lehet az Alapszámlához is leadni, de aki megfeledkezett róla, az rosszabb helyzetbe került. Ezt a problémát egy éjszaka megjelent jogszabály orvosolja, […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.