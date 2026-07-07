Az 1,7%-os infláció ajándéka: bődületes reálhozam az állampapíroknál
Valóságos aranykort élnek a magyar állampapír-befektetők. Miközben a hazai infláció szinte láthatatlanná zsugorodott, a lakosságnak kínált állampapírok kamatai továbbra is rendkívül magasan ragadtak. De vajon meddig tartható fenn ez a bődületes reálhozam, és miért elkerülhetetlen a kamatok drasztikus vágása a közeljövőben? A hazai megtakarítók az elmúlt évek inflációs sokkja után végre fellélegezhetnek. A Központi Statisztikai […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.