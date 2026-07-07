Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál

Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatokat lehet látni. Megújult díjcsomagok a Gránit Banknál Milyen számlák jelentek meg a Gránit Banknál májusban? Gránit Hello számlacsomag A Gránit Hello számlacsomag számlavezetési díja nulla forint, melyért nem szükséges semmilyen feltételt – […]