Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál
Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatokat lehet látni. Megújult díjcsomagok a Gránit Banknál Milyen számlák jelentek meg a Gránit Banknál májusban? Gránit Hello számlacsomag A Gránit Hello számlacsomag számlavezetési díja nulla forint, melyért nem szükséges semmilyen feltételt – […]Tovább a teljes cikkre
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