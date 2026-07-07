Júliusra egyértelművé vált a lassulás az új lakások piacán
Az előző hónapok adataiban már körvonalazódott, hogy veszít a lendületéből a budapesti újépítésű lakások piaca, júliusra azonban a lassulás egyértelművé vált. Persze az új lakások kínálati árai továbbra is magasak, ám az év/év emelkedés üteme az utóbbi hónapokban egyre csökken.
A tavaly márciusi 24 százalékos éves áremelkedés jelentette csúcs óta fokozatosan mérséklődött az árnövekedés üteme, ám a fordulat igazán idén április óta látványos: az éves árváltozás négy egymást követő hónapon keresztül esett – 13,1%-ról 7,5%-ra, majd 5,4%-ra, júliusban pedig már…Tovább a teljes cikkre
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