Az 1,7%-os infláció ajándéka: bődületes reálhozam az állampapíroknál

Valóságos aranykort élnek a magyar állampapír-befektetők. Miközben a hazai infláció szinte láthatatlanná zsugorodott, a lakosságnak kínált állampapírok kamatai továbbra is rendkívül magasan ragadtak. De vajon meddig tartható fenn ez a bődületes reálhozam, és miért elkerülhetetlen a kamatok drasztikus vágása a közeljövőben? A hazai megtakarítók az elmúlt évek inflációs sokkja után végre fellélegezhetnek. A Központi Statisztikai […]