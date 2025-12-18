Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. Egyik ügyfelünk feje felett ott lebegett a fenyegetés: amikor a tulajdonos lánya egyetemre megy kell valahol laknia, ideális lenne a jeleneleg kiadott lakás számára. Ilyen bizonytalanságban nem lehet hosszú távra […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.