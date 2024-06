A nyugdíjpénztári megtakarítások 60%-át kötvényekbe fektetik

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank idei kockázati jelentése, melyből többek között az is kiolvasható, hogy miként fektetik be a megtakarításukat az önkéntes nyugdíjpénztári tagok. A számok azt mutatják, hogy a megtakarítók továbbra is felettébb kockázatkerülő megközelítést alkalmaznak. Évente egy alkalommal publikálja a jegybank a hazai pénzügyi intézményrendszerrel foglalkozó „Biztosítási, pénztári, tőkepiaci kockázati és fogyasztóvédelmi jelentés” […]