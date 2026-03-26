A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel

Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támogatás. A támogatott hitelből egy igénylő átlagosan 35 millió forintot vesz fel 21,5 éves átlagos futamidő mellett. A Bankmonitor a kimondott statisztikák mögé nézett: a lakásvásárlók hány százaléka […]