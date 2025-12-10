4,8 százalékos látra szóló kamatot kínál a Gránit Bank az új prémium számlájánál
A Gránit Banknál számlát nyitó ügyfeleknek új Prémium bankszámlát és ahhoz kapcsolva – napi kamatjóváírással, lekötés nélkül – 4,8 százalékos kamatot fizető Prémium Megtakarítási számlát kínál a Bank. A megtakarítási számlára az ügyfél által átvezetett összeghez naponta íródik jóvá a kamat, ami így összesen évi 4,92 százalékos hozamot (EBKM) biztosít. A kedvező kamat eléréséhez nincs […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.