2,1% lett a januári infláció – vége az alapszámla ingyenességének?

Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos célérték alatt van. A kifejezetten kedvező adatnak ugyanakkor lehet egy kellemetlen mellékhatása is. A KSH adatai alapján az éves áremelkedés 2,1 százalék volt januárban, ez az előző hónapban mért – amúgy már elég kedvező – 3,3 százalékos adathoz képest is jelentős […]