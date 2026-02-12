2,1% lett a januári infláció – vége az alapszámla ingyenességének?
Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos célérték alatt van. A kifejezetten kedvező adatnak ugyanakkor lehet egy kellemetlen mellékhatása is. A KSH adatai alapján az éves áremelkedés 2,1 százalék volt januárban, ez az előző hónapban mért – amúgy már elég kedvező – 3,3 százalékos adathoz képest is jelentős […]Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.