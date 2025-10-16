Új karrierlehetőség Székesfehérváron: Vámügynökség Vezető pozíció az Alba-Zöchling Kft.-nél

Az Alba-Zöchling Kft., a nemzetközi logisztikai és vámügynökségi szolgáltatások egyik meghatározó szereplője, új, dinamikus vezetőt keres székesfehérvári csapatába. A vállalat célja, hogy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégával erősítse vámügynökségi részlegét, ezzel is biztosítva a szolgáltatás magas színvonalát és a működés folyamatos fejlesztését.

Főbb feladatok

Az új Vámügynökség Vezető kulcsszerepet tölt be a vállalat működésében. Feladatai közé tartozik a vámügyintézői csapat irányítása, a folyamatok optimalizálása és a jogszabályi előírások teljes körű betartásának biztosítása. Emellett feladatának fontos része lesz a kulcsfontosságú ügyfelekkel való…