Indul az Otthon Start Program – Már 1 millió Ft-tal is fixálhatod új lakásod árát a várható áremelkedés előtt
Szeptembertől új lehetőség nyílik meg az első lakásukat keresők előtt: elindul az államilag támogatott Otthon Start Program, amely rendkívül kedvező feltételekkel segíti az első otthon megszerzését. Aki most lép, akár már előre is felkészülhet a hiteligénylésre – és még a bevezető árakat is kihasználhatja a Palota Liget lakókertben!
Miért most érdemes lépni?
Az ingatlanpiacon újra fellendülés tapasztalható, az árak emelkednek, a kereslet nő – a legjobb lakások pedig hamar elkelnek. A budapesti XV. kerületben épülő Palota Liget lakókert kiváló választás…Tovább a teljes cikkre
