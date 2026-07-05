4 új építésű lakópark, ahol a modern otthon és a magas életminőség találkozik
Akár fenntartható városi otthont, Duna-parti prémium lakást, kertvárosi nyugalmat vagy a természet közelségét keresed, a fővárosban és környékén több olyan új építésű lakópark is épül, amely különböző élethelyzetekre kínál vonzó megoldást. Bemutatunk négy fejlesztést, amelyek korszerű műszaki tartalmukkal, átgondolt kialakításukkal és kiváló elhelyezkedésükkel az ingatlanpiac legizgalmasabb projektjei közé tartoznak.
Metrodom Green – Fenntartható otthonok a város szívében
A IX. kerületben épülő Metrodom Green a korszerű városi életet a környezettudatos szemlélettel ötvözi. A projekt tervezése során kiemelt szerepet kaptak az energiahatékony…Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.