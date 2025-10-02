Lakóingatlan-adásvételi tranzakciószám-becslés és jelzáloghitel-előrejelzés 2025. szeptember

A Duna House Cégcsoport havi Tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2025 szeptemberében országosan 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 106 milliárd forintot.

Szeptemberben tovább erősödött az ingatlanpiaci aktivitás, a tranzakciószámok a nyári hónapokban tapasztalt élénkülés után is magas szinten maradtak. A Duna House, saját adatain alapuló becslése szerint országosan 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző év azonos időszakához képest 37,6%-os növekedést jelent. Még az előző hónaphoz viszonyítva is 18,1%-os emelkedés látható, amelyhez hasonló szintű forgalomra utoljára 2022 első hónapjaiban volt példa. Az Otthon Start Program (OSP) augusztusban már látványosan növelte a keresletet, és ennek hatása szeptemberben is erőteljesen megmutatkozott.

A hitelpiacon ezzel szemben mérséklődés látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai alapján szeptemberben 106 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 6,7%-kal marad el az augusztusi értéktől. Az éves összevetésben szintén hasonló, 7%-os visszaesés tapasztalható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A szeptemberi adatok egyértelműen rámutatnak az ingatlan- és hitelpiac eltérő trendjeire: míg a tranzakciószámokat elsősorban az OSP által generált kereslet húzza felfelé, addig a hitelpiacon egyelőre nem erős a hatás.

A hitelezés szeptemberi megtorpanása viszont csak átmenetinek tekinthető, mivel az OSP hatása októbertől jelentkezik erőteljesen, és az iparági várakozások szerint új rekordhitelvolument eredményezhet.