Jelentősen visszaesett a kereslet az idén a budai ingatlanpiacon. Az Otthon Start program miatt megugró árak és a politikai bizonytalanság miatt a vevők kivárnak, miközben az eladók többsége nem veszi tudomásul, hogy mára megváltozott a piac.

A tavalyi év végén kialakult ingatlanpiaci tendenciák folytatódtak az idei évben, ami leginkább egy jelentős mértékben beszűkült keresletet jelent – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. Számokban kifejezve ez a téglalakásoknál mintegy 50 százalékos, míg a paneleknél ennél egy kicsit enyhébb, de 40 százalékot meghaladó visszaesés.

Az ingatlanirodánál az elmúlt bő fél évben azt tapasztalták, hogy az Otthon Start program tavaly nyáron ugyan berobbantotta az ingatlanpiacot, de csak három hónapot élt. Az őszi hónapokat követően a jelentősen megemelkedett ingatlanárak komoly visszaesést hoztak Dél-Budán és a bel-budai kerületekben is.

A szakértő ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatott hitel a budai oldalon okozta a legnagyobb mértékű áremelkedést a fővárosban, így értelemszerűen az ennek következtében kialakuló forgalomcsökkenés is itt jelentkezett a leginkább. Annak a kategóriának az ára – a kétszobás panellakásoké –, mely húzná az egész piacot, mára elérte a négyzetméterenkénti 1,5-1,7 millió forintos szintet, így mérséklődött irántuk a kereslet.

A megemelkedett ingatlanárak mellett ugyanakkor a beharangozott Otthon Start-os újépítésű ingatlan-projektek miatti kivárás is közrejátszik a használtlakás-piac gyengélkedésében, hiszen azonos áron tudnak majd újépítésű lakást venni az érdeklődők, mint amennyiért most a használt lakást vásárolhatnának.

Emellett ráadásul a kormányváltás okozta bizonytalanság is visszafogja a keresletet, mivel most a vevők nem tudják pontosan, hogy mire számítsanak a lakás- és családtámogatások terén, illetve hogy mit hoz majd a tervezett bérlakás-program.

Életjeleket legfeljebb a kisméretű lakások kategóriája mutat, és rendkívüli módon felduzzadt az eladó ingatlanok kínálata minden más kategóriában, így a vevőknek bőven van miből válogatni – derült ki Nagy Csaba szavaiból.

Eközben az eladók jelentős része továbbra is úgy gondolja, hogy változatlanul a tavalyi árakkal számolhat. Pedig ez korántsincs így, hiszen mint a szakértő hangsúlyozta: kevés az érdeklődő, és aki vásárolna, az is jelentős mértékű, 10-15 százalékos alkukkal próbálkozik. Csak többnyire az eladók ilyen árengedményekbe nem mennek bele.

Nagy Csaba szerint az ingatlantulajdonosok legfeljebb 10 százaléka hajlandó figyelembe venni azt, hogy megváltozott a helyzet az ingatlanpiacon, a maradék 90 százalék tulajdonképpen a „csodára vár”. Pedig szerinte egyhamar nem lesz számukra kedvezőbb a helyzet, hiszen nem látható olyan tényező, ami az ingatlanárak emelkedésének irányába hatna.

Jelenleg azzal lehet számolni, hogy a tranzakciós árak a kisméretű, felújítandó panellakásoknál négyzetméterenként 1,2 millió forintnál kezdődnek Budán, míg a téglalakásoknál 1,5 millió forintos induló négyzetméterár a jellemző. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a vevők továbbra is elsősorban a felújított, jó állapotú lakásokat keresik.

Mivel a családi házak ára a budai oldalon nagyon magasra emelkedett – másfél-kétszeres négyzetméterárakkal lehet számolni a pesti oldal külső kerületeihez képest –, így ezek iránt is visszaesett a kereslet. Legfeljebb olyan házaknál lehet találkozni érdeklődőkkel, melyek 3–4 hálószobásak és nem kell a felújításukra 50–100 millió forintot rákölteni.

A vevői oldalt már a befektetők sem erősítik, a budai kerületekben gyakorlatilag teljesen eltűntek a piacról. Ebben közrejátszanak nemcsak a magas árak, hanem az is, hogy az albérletek piacán is árcsökkenés következett be az őszi hónapokhoz képest, miközben a választék jóval szélesebbé vált.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a XI. kerületben a korábbi 250 ezer forintos kategóriát – azaz a kétszobás panelekét – már csak öt-tíz százalékkal alacsonyabb áron lehet kiadni, mint egy évvel korábban. A bérlők is alkudnak, és ha egy alkuba nem megy bele az ingatlan tulajdonosa, akkor továbbállnak. Ezt most könnyen meg is tehetik a kibővült kínálat miatt.

Változásra rövid távon nem számít Nagy Csaba, hiszen jelenleg rengeteg a bizonytalanság, így nem lehet megjósolni, hogy mikor és merre mozdul majd az ingatlanpiac. Egy beinduló alapkamatcsökkenés persze az olcsóbb lakáshitelek miatt biztos, hogy új lendületet hozna, egyelőre azonban ennek jeleit sem látni – tette hozzá a szakértő.

