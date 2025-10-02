Ingyen tankolás, százezres jóváírások, elengedett díjak: így versenyeznek a bankok az Otthon Start ügyfelekért!
Az új Otthon Start lakáshitel szeptemberi bejelentése óta óriási a roham: első lakásukat vásárló fiatalok tízezrei keresik a legjobb ajánlatot. A 3%-os fix kamat már önmagában hatalmas fegyvertény, de a bankok nem álltak meg itt – egymásra licitálva sorra dobják be az extrákat: ingyenes tankolás, IKEA-utalvány, több százezres jóváírás vagy teljesen elengedett közjegyzői díj is ütheti a szerencsés igénylők markát.
De vajon melyik banknál jár a legtöbb plusz? Mutatjuk a legnagyobb pénzintézetek akcióit!
Gránit Bank: a legalacsonyabb kamat
Fix 2,85%…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Elkelt a világ egyik legnagyobb játékpiaci óriása, elképesztő összeget fizettek érte
Olyan játékok köthetőek a céghez, mint a The Sims vagy a FIFA.