Somogy vármegyében és a fővárosban gőzerővel folynak az építkezések, az északi és alföldi megyékben szinte teljesen leálltak az újlakás-átadások. Ez a folyamat nemcsak az új ingatlanok piacát, hanem a használt lakások árazását is befolyásolja.



A Központi Statisztikai Hivatal nemrégiben megjelent, „Fókuszban a vármegyék” kutatása alapján a lakásépítési kedv továbbra is Közép-Magyarországra koncentrálódik: az összes átadott új lakás közel 60 százaléka Budapesten és Pest vármegyében található. Minden harmadik új lakás Budapesten és az agglomerációban épült fel, miközben a lakosságnak csak 18 százaléka él itt. Eközben a 2025-ös év egészét nézve az országos lakásépítés évtizedes mélypontra került: az év során összesen 12 062 új lakást adtak át, ami 9,3 százalékkal marad el az előző évitől.

Balatoni pörgés és északi megtorpanás

A százezer lakosra jutó átadások számát tekintve Somogy vármegye végzett az élen 170 lakással, amit a főváros (149) és Pest vármegye (143) követ. A Balaton-parti fejlesztések és a budapesti agglomeráció vonzereje továbbra is töretlen a beruházók körében, Somogyban például az építkezések 90 százaléka a Balaton-parti településekre koncentrálódik. Ezzel szemben az ország keleti és északi részein drasztikusan alacsony a kínálat bővülése. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében százezer lakosra mindössze 4, Békésben 11, Nógrádban pedig 17 átadott lakás jutott.

„Ahol sok az új lakás, ott általában a használt ingatlanok is drágábbak. Egyrészt az építkezések eleve a népszerűbb környékeken sűrűsödnek, másrészt az új építésűek magas árai a használt lakásokét is magukkal húzzák. A tulajdonosok ugyanis az új lakások árához mérik a sajátjukét, ami sokszor túlárazáshoz vezet – főleg a régebbi, korszerűtlen lakásoknál” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A kínálat bővülése várható

A 2026-os várakozások szerint a lakásépítések száma a tavalyi évtizedes mélypont után lassú növekedésnek indulhat. Biztató jel, hogy 2025 negyedik negyedévében már több mint 5800 új projekt indult el országszerte, és az építési engedélyek számának megugrása miatt középtávon akár a húszezer feletti éves átadás is lehetséges.

„A jelenlegi trendek alapján a lakásállomány megújulása továbbra sem lesz egyenletes: a turisztikai központok és a gazdaságilag erős térségek ingatlanvagyona egyre többet ér, ahol viszont nincsenek új beruházások, ott a használtlakás-piac is lomha marad. A vidéki városok közül főként Debrecenben, Győrben és Szegeden pörög a piac, ahol az ipari fejlesztések miatt folyamatos az igény az új lakásokra” – mondta Szegő Péter.