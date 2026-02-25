Rekordév volt a hitelezésben 2025, amikor a támogatott konstrukciók aránya és az átlagos hitelösszeg is látványosan megugrott. Az ingatlanközvetítők pedig azt érzékelték az év utolsó hónapjaiban, hogy szinte mindenki Otthon Startra akar vásárolni.

A 2025-ös évben közel 2000 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitelszerződést a magyarok, ami közel másfélszerese a 2024-es értéknek. Ebből a támogatott hitelek több mint 900 milliárd forintot hasítottak ki, ami háromszoros növekedés.

Ez jórészt a szeptemberben induló Otthon Start programnak volt köszönhető, mely az átfutási idő miatt októbertől kezdődően jelent meg a statisztikában, amikor is havonta már a 200 milliárdot is meghaladta a szerződések értéke. Ekkor a hitelösszegek 80 százalékát az Otthon Start hitelek tették ki.

A lakáshitelek összértéke tehát lendületesen nőtt, ugyanakkor darabszámot tekintve már nem ilyen nagy az emelkedés. Ennek az az oka, hogy az átlagos hitelösszeg is jelentős növekedést mutatott: az év első feléhez képest az utolsó hónapokban több mint duplájára nőtt és meghaladta a 27 millió forintot.

Ezek az adatok jórészt megerősítették az ingatlanközvetítők tapasztalatait, akik szintén alapvetően azt érzékelték, hogy sok a hiteles vásároló, és ezek túlnyomó többsége az Otthon Start hitellel szeretett volna vásárolni.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője rámutatott, hogy az év utolsó hónapjaiban a vásárlók között egyre nőtt az aránya a hitelre vásárlóknak a készpénzes vevőkhöz képest. A két oldal arányát 80-20 százalék körül mérték az irodánál, az átlagos hitelösszeg pedig mintegy 30-40 millió forint között mozgott.

Hasonlóképpen látta ezt Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint az érdeklődők túlnyomó többsége Otthon Start hitellel szeretett volna vásárolni, ugyanakkor sokan azt sem tudták, hogy egyáltalán hitelképesek-e. Így az csak a folyamat során derül ki, hogy megfelelnek-e a hitelfeltételeknek. A tényleges vevők nagyjából fele vásárolt egyébként hitelre, és ezek 70-80 százaléka élt az Otthon Start kínálta lehetőséggel. Ők átlagosan 30-35 milliós hitelösszeget vettek fel – tette hozzá.

Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője is azt tapasztalta, hogy a vevők nagy része a 3%-os hitelre vásárolt, valamint jellemző volt az is, hogy az Otthon Start esetében megpróbált mindenki a lehető legkisebb önerővel vásárolni. Az így “megspórolt” pénzt pedig jellemzően felújításba, korszerűsítésbe forgatták bele, majd fizetik a piaci hitelekhez képest még mindig kedvezőbb törlesztőrészleteket.

Emellett azzal is lehetett találkozni, hogy a drágább ingatlanok esetében az Otthon Start mellett más állami támogatású hiteleket is felvettek sokan. Így találkozott a szakértő olyan esettel, amikor Otthon Start, CSOK Plusz és Babaváró segítségével vásárolt valaki családi házat Érden.

Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt érzékelte, hogy a tavalyi évben a vásárlások többsége valamilyen hitellel történt, amit csak tovább fokozott az Otthon Start. A tipikus hitelösszeg 25–40 millió forint között alakult, és egyértelműen látszott, hogy a készpénzes vevők aránya csökkent.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén úgy látta, hogy az érdeklődők nagyobb része az Otthon Starttal szeretett volna lakáshoz jutni a belső kerületekben is: a hitelre vásárlók közül tízből nyolcan szerették volna igénybe venni. A többieknek maradtak a régi, piaci alapú hitelek, miközben a készpénzes vevők aránya a korábbihoz képest erősen lecsökkent, hiszen az előző hónapokban jellemző 50-70 százalékos arány helyett az érdeklődőknek már 80-90 százaléka akart hitelre vásárolni az év utolsó hónapjaiban.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt fogalmazta meg, hogy szinte mindenki Otthon Start hitelből vásárolt, lehetőleg csak minimális önerővel, hogy minél inkább kihasználják a 3 százalékos kamattal elérhető hitelt. Természetesen, ha magasabb volt a vételár, akkor nagyobb, akár 20-30 százalékos önerővel futottak neki a vevők a vásárlásnak.

A vevők mintegy 60-70 százaléka hitel, illetve ezen belül a 3%-os kamattámogatott kölcsön segítségével szeretett volna ingatlant vásárolni – jelezte Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki úgy fogalmazott, hogy aki hitelt akart felvenni, az szinte mind erről beszél, és akinek lehetősége volt rá, ki is használta azt. Hozzátette, hogy a támogatott hitel felvétele mellett a fiatalok jellemzően minimális önerővel próbáltak ingatlant vásárolni. Ha drágább volt az ajánlat, mint amire számítottak, akkor az Otthon Start mellett piaci hitellel pótolták ki a hiányzó részt.