Minden második felújítandó lakást befektetők visznek el Budapesten

A felújítandó ingatlanok piacát 2026 elején továbbra is a befektetők uralják – derült ki a Duna House friss adataiból. Budapesten minden második ilyen lakást profi vásárlók vesznek meg, hogy felújítás után haszonnal értékesítsék. A nagy kereslet miatt a fővárosban a rosszabb állapotú ingatlanokért is átlagosan egymillió forint feletti négyzetméterárat kell fizetni.



A felújítandó lakások iránti kereslet Budapesten évek óta stabil, de az utóbbi időszakban egyre inkább a befektetők határozzák meg ezt a szegmenst. „Ezeket az ingatlanokat sokan keresik, mert felújítás után gyorsan értékesíthetők vagy kiadhatók, így rövid idő alatt jó hozamot lehet elérni velük. A jó helyen lévő, kisebb lakásokért sokszor alakul ki verseny a vevők között” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A felújítandó ingatlanok piaca élesen kettévált. Míg vidéken mérsékeltebb az érdeklődés, Budapesten a tranzakciók 53 százaléka mögött befektetési szándék áll. Ez azt jelenti, hogy a saját célra vásárlók – például az első lakásukra gyűjtő fiatalok – nincsenek könnyű helyzetben, mivel a gyorsan döntő befektetőkkel is versenyezniük kell. Ugyanakkor az Otthon Start Program miatt ez a vevői kör is aktívabban jelen van ebben a szegmensben: egy évvel ezelőtt még jóval magasabb, 75 százalék volt a befektetési céllal szerződők aránya a felújítandó fővárosi ingatlanokra.

A budapesti felújítandó lakások átlagos négyzetméterára 2026 elejére elérte az 1,1 millió forintot, ami egy év alatt mintegy 20 százalékos drágulást jelent ebben a szegmensben. Vidéken ezzel szemben jóval nyugodtabb a piac, ott jellemzően 350–400 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméterár.

A vásárlók idén tudatosan keresik a kisebb alapterületet. Míg korábban a 70 négyzetméter feletti ingatlanok is népszerűek voltak, ma már a 60 négyzetméter körüli lakások pörögnek a legjobban. Ennek oka, hogy a magas vételár mellett a felújítási költségek is jelentősen emelkedtek, így a kisebb területű ingatlanok felújítása kevesebb kockázattal jár, és gyorsabb megtérülést ígér.

Az eladók többsége a 60 év feletti korosztályból kerül ki, sok esetben örökségről vagy idős korban már nehezen fenntartható, nagy méretű családi házakról van szó. A vevői oldalon pedig a 30–50 év közötti generáció a legaktívabb, akik már rendelkeznek a felújításhoz szükséges tőkével.