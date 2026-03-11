Új lakhatási program indul Budapesten: fiatalok és idősek is jól járhatnak vele

Budapesten elindult egy új kezdeményezés, amely a lakhatási válság egyik legégetőbb problémájára próbál megoldást kínálni. A Fővárosi Önkormányzat bejelentette az „Együtt, könnyebben – Megbízható Szobabérlet” programot, amely egy különleges együttélési modellt hoz létre az egyedül élő idősek és a megfizethető lakhatást kereső fiatalok között.

A program lényege, hogy az idősek kiadhatják otthonuk egy szobáját ellenőrzött, megbízható fiataloknak, miközben mindkét fél jogi és szakmai támogatást kap az együttéléshez. A cél egyszerre két problémára reagál: a fiatalok lakhatási nehézségeire és az idősek…