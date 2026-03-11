Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett

Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százalékos kamatszint mellett érhető el a pénzintézetnél. Az Otthon Start uralja a dübörgő lakáshitel piacot. 2026. januárjában 253,8 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok, melynek […]