Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százalékos kamatszint mellett érhető el a pénzintézetnél. Az Otthon Start uralja a dübörgő lakáshitel piacot. 2026. januárjában 253,8 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok, melynek […]Tovább a teljes cikkre
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.