Megtört a lendület a bérlakáspiacon: de hogyan látják az ingatlanközvetítők?

2025 őszén több hónapon át csökkentek az albérletárak, és 2026-ban sem várható jelentősebb drágulás. A szakértők szerint a 3 százalékos támogatott hitel sok bérlőt terelt a vásárlás felé, ami mérsékelte a kiadó lakások iránti keresletet és a bérleti díjak növekedését is.

A lakáskiadásnál a tavalyi és utolsó hónapjaiban szokatlan fejlemény volt, hogy a bérleti díjak némi ereszkedést mutattak. Szeptemberben, októberben és novemberben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Budapesten és országosan is olcsóbbá váltak az albérletek.

Ráadásul 2026-ban sem lőttek ki a bérleti díjak, hiszen szűkült ugyan a kínálat, de a kereslet még nagyobb mértékben. A tavalyi évre vonatkozó 5 százalékos drágulás nem túl impozáns, és az idei évre sem várható ennél nagyobb mértékű albérleti díj emelkedés. De hogyan látják a helyzetet az ingatlanközvetítők, és milyen bérleti díjakkal lehet számolni?

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a 3 százalékos támogatott hitellel sokan kedvezőbb áron juthattak saját ingatlanhoz, mint amennyiért kiadó lakást bérelhettek, így ez valamelyest mérsékelte a bérleti díjakat. A bérlakások piacán július végén következett be a keresleti tetőzés, azt követően visszaesett az érdeklődés, és az átlagos bérleti díjak 200-250 ezer forint körül mozogtak az észak-budapesti kerületekben – mondta a szakértő.

A nyár végén a X. és XVII. kerületekben is még magas szinten járnak a bérleti díjak. Az ugyanakkor Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint megfigyelhető volt, hogy a kereslet már az ősz elején visszaesett a bérlakások iránt, mivel akik tehették, azok inkább vásároltak az Otthon Start segítségével, és a hitel törlesztőrészleteit fizették az albérlet helyett.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is arról számolt be, hogy akinek lehetősége volt az új hitellel vásárolni, az meg is tette ezt, nem pedig lakást bérelt, habár ennek ellenére a bérleti piacon stabil a kereslettel találkozott. Ugyanakkor a Balla Ingatlan szakértője szerint az is egyértelműen látszott már szeptemberben, hogy a bérleti díjak nemhogy nem emelkedtek már tovább, hanem – ha kis mértékben is – csökkennek.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője ezzel szemben úgy látta, hogy a bérleti díjak a dél-budai kerületekben stabilan tartották magukat, vagyis az átlagos kétszobás panellakások esetében 220-250 ezer forintos havi bérleti díjakkal számolhattak a XI. kerületben a bérlők, míg a téglaépítésű lakások bérleti díja ennél mintegy 10 százalékkal járt magasabban.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint ősszel még az Otthon Start nem befolyásolta negatívan a bérlakások piacát, maradt az erős kereslet a kerületben. Egy 28-39 négyzetméteres panellakást 150-200 ezer forintért lehetett kibérelni egy hónapra, egy 40-49 négyzetméterest 160-210 ezerért, egy 50-60 négyzetméteresért már 200-270 ezret kellett kifizetni, míg a 61-75 négyzetméteres panelek bérleti díja 200-330 ezer forint között alakult. A téglaépítésű bérlakások havi bérleti díja ennél 5-10 százalékkal magasabb.

Ami a csepeli árakat illeti, Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szerint 150 ezer forintos havi díjtól Csepelen már lehetett bérelni lakást. Igaz, ezek kisméretű, egyszobás garzonok, de 200 ezer forint fölé nemigen mozdultak a fiatalabb bérlők, kivéve azok, akik kifejezetten jól kerestek. Ugyanakkor persze a nagyobb, háromszobás lakások ára bőven 200 ezer forint felett járt.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan a XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy látta, hogy amennyivel az eladási árakat megemelte százalékosan az Otthon Start, annyival csökkentette a kiadó lakások bérleti díjait. Ennek oka, hogy mérséklődött a bérlői kereslet, a kínálat pedig bővült, így a korábban 220-230 ezer forintért kiadható kétszobás téglaépítésű lakásokat 200 ezer forintért sem kapkodták el a bérlők.

A Balatonnál viszont a bérleti piacon nem jelentkezett számottevő változás Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője szerint: a bérleti díjak folyamatosan emelkedtek, követve az inflációt. Azonban túl sok hosszú távú bérlővel nem lehet találkozni a Balaton partján. Ennek oka, hogy a bérleti díjak és az itt elérhető fizetések nem igazán vannak egyensúlyban.

Ez azt jelenti, hogy egy siófoki belvárosi, 60 négyzetméteres lakás havi bérleti díja 150–220 ezer forint között alakult, a parti lakásoké viszont elérte akár a 350 ezer forintos szintet is. Utóbbiakat azonban csak májusig lehet hosszabb távra kibérelni, mert utána nyaraltatnak bennük a tulajdonosok. Nekik ugyanis továbbra is ez éri meg leginkább. Ha valaki mégis egész évre szeretne kibérelni egy ilyen parti ingatlant, akkor a havi 350 ezer forintos bérleti díj helyett már havi 500 ezer forintos összegre számíthat.