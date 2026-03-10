Lakásválság Magyarországon: saját lakás vagy szociális bérlakás? Egyre élesebb a vita
A lakhatási válság Európa-szerte egyre komolyabb kérdés, és Magyarországon is mind gyakrabban merül fel: a saját tulajdon megszerzését kell támogatni, vagy inkább szociális bérlakásokat kellene építeni? Miközben a magyar lakosság döntő többsége saját ingatlanban él, több százezer ember számára mégis bizonytalan a lakhatás. A vita azonban nemcsak pénzügyi kérdés: sok esetben az életvezetési nehézségek és a társadalmi környezet is komoly szerepet játszik – olvashatjuk az Economx cikkében.
Magyarországon a saját lakás számít biztonságnak
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon rendkívül magas…
