Valami történt a budapesti új lakások piacán: látványosan lassul az áremelkedés

Az elmúlt időszakban az újépítésű lakások piaca külön utat járt a többi ingatlanszegmenshez képest. Miközben a használt lakásoknál és az albérletpiacon már jó ideje érezhető volt némi megtorpanás, az új lakások négyzetméterárai makacsul tovább emelkedtek.

Most azonban hosszabb idő után először merül fel komolyabban a kérdés: vajon ezt a piacot is utolérheti a lassulás? A friss adatok alapján egyelőre korai lenne egyértelmű trendfordulóról beszélni, mindenesetre az éves áremelkedés üteme érezhetően mérséklődött az elmúlt időszakhoz képest.

Látványosan lassul az éves drágulás…