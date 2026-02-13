Helyreállt a rend az ingatlanpiacon: erős hitelezéssel indult az év

A Duna House közzéteszi 2026 január havi ingatlanpiaci elemzését.

A szezonalitásnak megfelelő adásvételi számmal indult a 2026-os év a hazai ingatlanpiacon. Bár a volumen elmarad a tavaly januári magasabb bázisadattól, a visszaesés inkább látszólagos: a 2025-ös év eleji forgalmat egy tőkeinjekció (Magyar Állampapír Plusz kifizetések) fűtötte, a mostani számok a stabilizációt jelzik.

A Duna House becslése alapján 7 662 tranzakciót hozott az év első hónapja. A várakozások szerint az idei év egésze a tavalyihoz hasonlóan alakulhat, 110–130 ezer közötti adásvétellel. A vevői keresletindex januárban 79 pontot mutatott, ami egyelőre mérsékelt aktivitást jelez. Miközben az adásvételek száma óvatosabb dinamikát mutat, a Credipass számításai alapján a jelzáloghitel-piac idén januárban is nagyon erősen, 235 milliárd forintos szerződéses összeggel zárhatott. Ez a teljesítmény a 2025-ös év azonos időszakához képest 88,2%-os bővülést jelent.

Az előző év azonos időszakához képest országszerte minden területen és ingatlantípusnál drágulást mutatnak a Duna House értékesítési adatai. Keleten a panellakások átlagos négyzetméterára 754 ezer forintra emelkedett, míg nyugaton még markánsabb drágulást mutatnak a tranzakciók: a paneleknél 833 ezer, a téglalakásoknál 557 ezer forintra nőtt az árszint. A keleti téglaépítésűek 18%-os emelkedés után 421 ezer forintos négyzetméterárat mutatnak. Irányárváltoztatásra a hirdetési folyamat során a vidéki paneltulajdonosok mindössze 1%-ban voltak hajlandóak, a vevői alku mértéke pedig 3% volt. A téglaépítésűeknél az eladók lokációtól függően 1–4%-kal csökkentették az irányárat, és 5–6%-os alkunak hagytak teret.

A fővárosban érdemi drágulás ment végbe: Budán a panellakások négyzetméterára meghaladta az 1,2 millió forintot, míg a pesti oldalon átlépte az 1 millió forintos lélektani határt. A budai paneltulajdonosok jellemzően nem módosítottak az irányáron, az alku mértéke 3% volt. A pesti oldalon az irányárak 1%-kal csökkentek, az alku szintén 3% körül alakult. A januárban gazdát cserélt budai téglalakások átlagosan 1,45 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el, a pesti belvárosban 1,55 millió forint feletti, míg Pest külsőbb területein 1 millió forint körüli átlagár dominált. A hirdetési árakat az eladók 3–5%-kal korrigálták, a vevői alku mozgástere szintén 3–5% között maradt.

A fővárosi kerületek népszerűségi listáján ismét a XIII. kerület állt az élre, a vásárlók közel negyede (24,5%) jelölte meg célterületként. A második helyre Erzsébetváros tért vissza (18,6%), míg a harmadik helyen Újbuda és Terézváros osztozik 18,5%-kal. A minőségi preferenciák terén Budapesten a nagyon jó állapotú ingatlanok (37%) voltak a legkeresettebbek, míg vidéken a jó állapotú kategória dominált.

Idén januárban a fővárosban 33% volt a befektetési céllal vásárlók aránya, a vevők 30%-a pedig első lakására szerződött. Vidéken a legtöbb adásvétel (35%) első lakás vásárlása céljából zárult, a befektetők aránya itt 22% volt. A legerősebb eladói motiváció Budapesten a korábbi befektetés értékesítése (32%), míg vidéken az örökölt ingatlanok eladása (31%) volt.