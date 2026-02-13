Holdváros 10 éven belül? Megdöbbentő terv szivárgott ki Musk új űrprojektjéről
Nem Mars, hanem a Hold lehet az emberiség következő nagy ugrása – és a háttérben már egy komplett, városléptékű terv körvonalazódik. Friss műszaki anyagok és iparági bejelentések szerint a cél már nem egy kis kutatóbázis, hanem egy önfenntartó, folyamatosan bővíthető holdváros. A koncepció szerint mindezt elképesztő tempóban, akár egy évtizeden belül valósíthatják meg. Sokan kételkednek, mások szerint viszont a technológia már most közelebb jár a megvalósításhoz, mint azt a legtöbben gondolják – számolt be oldalán az Economx.
A stratégiai váltás…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.