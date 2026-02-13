Holdváros 10 éven belül? Megdöbbentő terv szivárgott ki Musk új űrprojektjéről

Nem Mars, hanem a Hold lehet az emberiség következő nagy ugrása – és a háttérben már egy komplett, városléptékű terv körvonalazódik. Friss műszaki anyagok és iparági bejelentések szerint a cél már nem egy kis kutatóbázis, hanem egy önfenntartó, folyamatosan bővíthető holdváros. A koncepció szerint mindezt elképesztő tempóban, akár egy évtizeden belül valósíthatják meg. Sokan kételkednek, mások szerint viszont a technológia már most közelebb jár a megvalósításhoz, mint azt a legtöbben gondolják – számolt be oldalán az Economx.

A stratégiai váltás…