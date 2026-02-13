Új pályára állt a lakáspiac: a számok mást mutatnak, mint amit sokan vártak
Nem hozott robbanást, de határozott stabilizációt mutat a lakáspiac idei évkezdése: a tranzakciószám a szezonnak megfelelően alakult, miközben a lakáshitelezés kifejezetten erős hónapot zárt. A szakértői becslések szerint a tavalyi torzító hatások után most tisztább képet mutat a piac, és a teljes éves forgalom ismét 110–130 ezer adásvétel között alakulhat.
Forrás: Duna House és Credipass piaci adatok
Nem gyenge a rajt, csak nincs már mesterséges felpörgetés
A hazai ingatlanpiac 2026 januárjában a szezonális mintának megfelelő aktivitással indult. A becslések szerint…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.