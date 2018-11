Rossz hír a lakáskeresőknek: az olcsóbb kerületeket is elérte a bumm!

A legfrissebb hivatalos adatok szerint továbbra is tart a drágulás és a forgalomélénkülés az ingatlanpiacon. A vevők ehhez alkalmazkodnak, emiatt az olcsóbb, kevésbé frekventált városrészekben lévő lakások iránt megnőtt a kereslet. Budapesten például az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint októberben az egy lakáshirdetésre jutó érdeklődések száma a XXII., XXI., XX., XVII., és a XV. kerületekben volt a legmagasabb – így az árak is felmentek az említett részeken, nem is kicsit!