Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Városi panoráma és óriás terasz a XIII. kerületben – azonnal költözhető, teljesen berendezett lakás a Mohács utcában

Ha valódi városi életérzésre vágysz, egy modern, napfényes és jól használható lakásban, ez a XIII. kerületi kiadó otthon tökéletes találat. A 63 m²-es lakás legnagyobb vonzereje a 26 m²-es privát terasz, amely a belvárosi nyüzsgés felett nyugodt kültéri lakótérként funkcionál — reggeli kávéhoz, délutáni napfürdőzéshez vagy barátokkal eltöltött estékhez ideális.

Praktikus és esztétikus belső terek – minden készen áll a beköltözéshez
A kiadó lakás minden helyisége átgondoltan lett kialakítva, hogy kényelmes legyen a mindennapokban:
• Hálószoba: kényelmes franciaággyal és beépített…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori