Óriási bejelentés! Kiderült, hol épülnek a következő rozsdaövezeti lakásprojektek

Megérkezett a friss kormányrendelet, amely újabb elhagyott ipari területeket nyit meg a lakásfejlesztések előtt – és a lista most igazán nagyot szól. Budapest két kerületében és Pécsett indulhatnak el hamarosan azok a beruházások, amelyek évek óta üresen álló, romos ipartelepeket alakítanak modern, élhető városrészekké – tájékoztatott a Portfolio.

Korábban csak Szentgotthárd és Monor került a térképre, ám most olyan területek kaptak zöld utat, amelyek évtizedek óta vártak valódi újjászületésre.

A rendelet szerint a cél egyértelmű: a szennyezett, elhanyagolt, kihasználatlan zónákból…