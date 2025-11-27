Már 3 millió magyar került padlóra a lakhatás miatt – és ez még csak a jéghegy csúcsa

Döbbenetes képet rajzol a Habitat for Humanity frissen közzétett lakhatási jelentése: ma Magyarországon majdnem minden harmadik ember lakhatási szegénységben él. Miközben 2010 óta nálunk drágultak a leginkább a lakások az EU-ban, az állami programok sok esetben nemhogy enyhítették volna a problémát, hanem tovább fűtötték az árrobbanást – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A szakértők szerint nem kozmetikázgatni kell a rendszert: ÚJ, valós lakáspolitikára van szükség, amely nem a középosztályt tolja tovább felfelé, hanem a leginkább kiszolgáltatottakat segíti. Több pénzt a szociális…