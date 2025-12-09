Újépítésű lakások 2025: rekordárak, stagnáló kínálat, minimális hitelhatás
Az újépítésű lakások piaca továbbra sem fékez: a kínálat nem bővül érdemben, az árak viszont tavaly ősz óta töretlenül kúsznak felfelé. Mindez érdekes helyzetben történik, hiszen a vevők és a fejlesztők is árgus szemekkel figyelik, hogy megmozdítja-e a piacot a 3 százalékos “Otthon Start” hitel. A friss adatok alapján azonban egyelőre nem látszik érdemi hatás: sem a keresleti, sem az árazási oldalon nem jelent meg a programhoz köthető fordulat.
A kerületi adatok is ezt erősítik. A tavalyinál jóval több új…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.