8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás

159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig „rossz tartozás”. Szerencsére az elmúlt időszakban ebből a szempontból pozitív irányba mozdultak el a dolgok. 2025. októberében összesen 159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukhoz kapcsolódóan. Ez jelentős […]