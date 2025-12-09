8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig „rossz tartozás”. Szerencsére az elmúlt időszakban ebből a szempontból pozitív irányba mozdultak el a dolgok. 2025. októberében összesen 159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukhoz kapcsolódóan. Ez jelentős […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.