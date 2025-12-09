Modern városi élettér kedvező feltételekkel – az utolsó lehetőség Otthon Starttal megvásárolható otthonokra
Budapest VIII. kerületének egyik legdinamikusabban átalakuló környékén, az Orczy tér közvetlen közelében készül el a Brickery Homes, amely modern, kényelmes városi otthonokat kínál mindazok számára, akik értékelik a belváros pezsgését és a korszerű ingatlanok előnyeit. A projekt a lakásvásárlók és befektetők körében egyaránt nagy érdeklődést váltott ki – nem véletlenül.
Kompakt, praktikus otthonok fiataloknak és befektetőknek
A Brickery Homes teljeskörűen megújított épületében összesen 62 lakás kapott helyet, melyek között hatékony alaprajzú garzonok és 1+1 szobás lakások közül választhatnak az érdeklődők….Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.