A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is megemelték a náluk havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét. Ezen szolgáltatások kombinálásával már akár havi 450 ezer forintot is felvehetsz úgy, hogy a készpénzfelvételért és magáért […]Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.