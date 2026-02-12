A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet

Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is megemelték a náluk havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét. Ezen szolgáltatások kombinálásával már akár havi 450 ezer forintot is felvehetsz úgy, hogy a készpénzfelvételért és magáért […]