Trendforduló a városfejlesztésben: szakértők szerint teljesen átrajzolódhat a világ nagyvárosainak térképe – és mi is benne vagyunk!
Soha nem látott mértékben változik az, ahogyan élünk. A városok, amelyek ma már a globális GDP 80%-át adják, olyan iramban növekednek, hogy az emberiség történetében még soha nem kellett ekkora tömegeket ilyen gyorsan „elszállásolni” és működtetni. A müncheni Expo Real szakértői pedig egyértelművé tették: ha nem lépünk azonnal, a modern városok egyszerűen fenntarthatatlanná válnak – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
1950-ben az emberek 30%-a élt városban – 2030-ra ez közel 60% lesz, 2050-re pedig akár 7 milliárd városlakóval számolnak. 2080-ra már…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Lehull a lepel, szerdán nyílik meg az első magyar Mere
A vásárlók olcsó árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak.