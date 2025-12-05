Napsütötte családi otthon hatalmas, zárt parkkal – igazi ritkaság a városban
Ha olyan otthont keres, ahol a kisgyerekek biztonságban játszhatnak, ahol mindig jut egy csendes sarok a család minden tagjának, és ahol nem kell lemondania a városi kényelem előnyeiről sem – akkor ez a lakás pontosan Önnek szól. Tulajdonostól eladó ez a különleges, 82 m²-es, kiváló beosztású tégla lakás, amely egy mindössze tízlakásos, barátságos társasház magasföldszintjén található.
A családok álma: 2000 m²-es saját, zárt park játszótérrel
A családi otthon igazi különlegességét a társasház közepén elterülő, közel 2000 m²-es privát park adja….Tovább a teljes cikkre
