Sokkoló fordulat a Flórián téren: a déli híd állapota rémálom, hónapokkal csúszik a felújítás!

A Flórián téri déli híd felújítása közben olyan súlyos problémák kerültek elő, amire senki sem számított. A bontási munkák során kiderült: a pályalemez és a kéregbeton állapota a vártnál is rosszabb, és a korábban láthatatlan károsodások most jelentős pluszmunkát követelnek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint a hibák olyan mértékűek, hogy a javítás több hónapos csúszást okoz. Az eredetileg tervezettnél több műszaki tartalommal kell felújítani a hidat, beleértve a pályalemez teljes javítását. A befejezés így leghamarabb novemberre várható, ami alaposan…