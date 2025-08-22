Sokkoló fordulat a Flórián téren: a déli híd állapota rémálom, hónapokkal csúszik a felújítás!
A Flórián téri déli híd felújítása közben olyan súlyos problémák kerültek elő, amire senki sem számított. A bontási munkák során kiderült: a pályalemez és a kéregbeton állapota a vártnál is rosszabb, és a korábban láthatatlan károsodások most jelentős pluszmunkát követelnek.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint a hibák olyan mértékűek, hogy a javítás több hónapos csúszást okoz. Az eredetileg tervezettnél több műszaki tartalommal kell felújítani a hidat, beleértve a pályalemez teljes javítását. A befejezés így leghamarabb novemberre várható, ami alaposan…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.