Eljön az MI-ingatlanszuperügynökök kora – és teljesen felforgatják az ingatlanpiacot

A mesterséges intelligencia már nem csak a pénzügyi szektort alakítja át – most az ingatlanpiac következik. A proptech, vagyis az ingatlanokhoz kapcsolódó technológiák eddig lassabban terjedtek, mint a fintech, de most új szereplők léptek színre: az MI-ügynökök, akik önállóan gondolkodnak, döntenek és cselekszenek.

Ezek a digitális „munkatársak” nem utasításokra várnak, mint a ChatGPT, hanem proaktívan dolgoznak: ügyfeleket szereznek, kampányokat indítanak, ingatlanokat kezelnek, bérlőkkel egyeztetnek, sőt, IoT-érzékelőkkel felügyelik az épületek működését. A rutinfeladatok automatizálásával az ingatlanosok végre az üzletépítésre és a…