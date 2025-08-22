Revital Park – Egy zöld városnegyed születése Újbudán!
Elindult a XI. kerület legújabb, zöld szemléletű lakóparkja, a Revital Park! Már az első napokban hatalmas volt az érdeklődés az új építésű lakások iránt, mindenki igyekezett kihasználni az előértékesítési kedvezményeket.
Revital Park – Újbuda új zöld városnegyede
A Revital Park nemcsak egy modern lakópark, hanem egy teljes városnegyed megújulása a Fehérvári úton. A beruházás ötvözi a fenntarthatóságot és a legmodernebb technológiát:
megújuló energiaforrások
okosotthon-rendszerek
tágas zöldfelületek és közösségi terek
Az első ütemben 421 új építésű lakás készül el, a kompakt…Tovább a teljes cikkre
