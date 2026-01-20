Meglepő számok érkeztek: így változhat a lakásod értéke fél éven belül

Pontos számokat mondtak a szakértők – Most dől el, ki jár jól 2026 elején

Aki 2025-ben jókor vásárolt vagy adott el lakóingatlant Magyarországon, az látványos értéknövekedést könyvelhetett el. A Portfolio.hu Lakáspiaci Hangulatfelmérése szerint a tavalyi év az elmúlt évtized egyik legerősebb időszaka volt: a Magyar Nemzeti Bank várakozásai alapján országos átlagban közel 29 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025-ben, amit az állampapír-kamatkifizetések, a reálbérek növekedése és az Otthon Start program bejelentése egyszerre fűtött.

A nagy kérdés most az, hogy meddig tarthat…