Otthon Start hitellel is megvehető lakások: városi otthonok Angyalföldtől Debrecenig
Összegyűjtöttünk néhány aktuálisan elérhető lakást, amelyek mind megvásárolhatók Otthon Start hitellel is. A kínálatban felújított nagyvárosi otthon, erkélyes panel, belvárosi nagylakás és praktikus elrendezésű társasházi ingatlan is szerepel. Ha kedvező finanszírozással keresel költözhető lakást, ez a válogatás jó kiindulópont lehet.
Angyalföld – Frissen felújított, 81 m²-es, modern háromszobás otthon zöld környezetben
Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön, a Forgách utcában kínálnak eladásra egy 81 négyzetméteres, háromszobás, 2024-ben teljesen felújított, modern kialakítású ingatlant. A szuterén elhelyezkedésű lakás amerikai konyhás nappalival, két külön nyíló…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.