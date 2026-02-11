Otthon Start hitellel is megvehető lakások: városi otthonok Angyalföldtől Debrecenig

Összegyűjtöttünk néhány aktuálisan elérhető lakást, amelyek mind megvásárolhatók Otthon Start hitellel is. A kínálatban felújított nagyvárosi otthon, erkélyes panel, belvárosi nagylakás és praktikus elrendezésű társasházi ingatlan is szerepel. Ha kedvező finanszírozással keresel költözhető lakást, ez a válogatás jó kiindulópont lehet.

Angyalföld – Frissen felújított, 81 m²-es, modern háromszobás otthon zöld környezetben

Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön, a Forgách utcában kínálnak eladásra egy 81 négyzetméteres, háromszobás, 2024-ben teljesen felújított, modern kialakítású ingatlant. A szuterén elhelyezkedésű lakás amerikai konyhás nappalival, két külön nyíló…