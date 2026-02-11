Eltűnt a vevők alkulehetősége a keresett ingatlanok piacán

A tavalyi év utolsó hónapjaiban látványosan visszaszorult az alku a keresett ingatlanok piacán: sok lakás és ház már hirdetési áron kelt el. Árengedmények inkább a nagyobb, rosszabb állapotú vagy túlárazott ingatlanoknál jelentek meg. A szakértők szerint a piac több budapesti kerületben és az agglomerációban is utolérte ekkor a korábbi irányárakat.

Az alku a keresett ingatlanoknál a tavalyi év utolsó hónapjaiban minimálisra csökkent, és gyakran hirdetési áron keltek el a kedveltebb kategóriába tartozó ingatlanok. Sőt, olykor felfelé tartó licitbe bocsátkoztak az érdeklődők, ha kifejezetten vonzó ingatlanról van szó – hívta fel a figyelmet Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Azt is hozzátette, hogy a vevők által drágának tartott újépítésű ingatlanok iránt is jelentősen élénkült a kereslet, és legfeljebb csak a családi házaknál volt jellemző, hogy számottevő mértékű alkura nyílt lehetőségük a vevőknek: ezeknél átlagosan mintegy 10 százalék körüli árengedményt érhettek el.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látta, hogy az őszi hónapokra leginkább az volt a jellemző, hogy az addig szinte kötelező jellegű alku eltűnt: újra megjelent a hirdetési áron való vásárlás, sőt licit is előfordult a belső kerületek ingatlanpiacán.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy a keresett ingatlanok körében az irodánál alig mértek eltérést a hirdetési és az eladási árak között. Ezen ingatlanok tulajdonosainak tehát nem kellett kompromisszumot kötniük az eladásnál.

A nagyobb alapterületű vagy kisebb, de rosszabb állapotú ingatlanoknál már megjelent az alku lehetősége, és átlagosan 2–5 százalékos alkura számíthattak az eladó ingatlanok tulajdonosai. Míg a nagyméretű, magas áron kínált, felújítandó ingatlanok esetén akár 10 százalékos alkura is rákényszerülhettek az eladók.

Nem volt ez másként Dél-Pesten sem: Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a kisebb alapterületű lakásoknál szinte teljesen eltűnt az alku az őszi hónapokban, míg a többi kategóriában 2–5 százalék körüli alkuk voltak jellemzőek. Ennél nagyobb árengedményekkel is lehetett persze találkozni a piacon, de ez elsősorban a kényszerhelyzetben lévő tulajdonosoknál, vagy a szakértő segítsége nélkül piacra vitt, irreálisan árazott ingatlanok esetében fordult elő – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A XVIII. kerület esetében szintén gyakorlatilag teljesen eltűnt az alku lehetősége, legfeljebb csak az erősen túlárazott ingatlanok esetében nyílt rá lehetőség – mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Jellemzővé vált, hogy az ingatlanok irányáron keltek el, sőt ahol több vevő is megjelent, ott licit is előfordult, aminek eredményeként akár 1–3 millió forinttal is drágábban értékesítette végül a tulajdonosa az ingatlant az eredeti hirdetési árhoz képest.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője ugyancsak arról számolt be, hogy bár alku előfordult az év második felében az ingatlanpiacon, de ezek inkább csak jelképes mértékűek voltak. Ráadásul ő is azzal a jelenséggel találkozott, hogy akadtak olyan kiemelkedően jó ingatlanok, amelyeknél felfelé tartó licit alakult ki a vevők között. Mindenesetre a korábbi magas hirdetési árakat ezekben a hónapokban beérte a piac, így azok szerény különbséggel tranzakciós árakká alakultak.

De a dél-budai agglomerációban, Érden sem volt ez másként: az alku mértéke érezhetően csökkent, sőt volt olyan ingatlan, amely licittel kelt el végül. Az alku azonban jelentős mértékben árazás kérdése, ezért akadtak a piacon olyan túlárazott ingatlanok, ahol a vevők érthető módon csak egy jelentősebb alkut követően mentek bele a vásárlásba – mutatott rá Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

Végül Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár alkudni általában nem sokat lehetett az elmúlt év utolsó hónapjaiban az árakból, de még mindig akadtak olyan jelentősen túlárazott ingatlanok, amelyeknél a Balatonnál átlagosnak tekinthető, mintegy 5 százalék körüli alkumérték 10–15 százalékra is nőhetett.

