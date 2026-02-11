Tavaszig folyamatosan erősödő kereslet jöhet az ingatlanpiacon

Januárban 79 ponton állt a Duna House keresletindexe, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb évkezdő értéke. Bár az adatok első ránézésre gyenge érdeklődést mutatnak, január végére már megérkeztek a piaci élénkülés első jelei.



A friss januári érték ugyan visszaesést mutat az egy évvel ezelőtt mért 98 pontos, kiugró értékhez képest, de az akkori indexet több átmeneti, koncentrált hatás is erősítette.

Gyenge kezdés után erősödő hajrá

„A Duna House heti hívásszámai alapján január első két hete kifejezetten visszafogottan indult, a hónap végére azonban már a 2025 őszére jellemző, magasabb érdeklődési szintek tértek vissza. Ez is azt mutatja, hogy a 79 pontos havi index mögött nem tartós megtorpanás, hanem egy rövid kivárás húzódik meg, ami erősebb februári–márciusi keresletet vetít előre” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Mi várható az áraknál?

A januári értékesítési adatok alapján Budán a téglalakások átlagos négyzetméterára 1,45 millió forint fölött alakult, míg a pesti belvárosban az 1,55 millió forintos szintet is meghaladta. A házgyári lakások esetében Budán 1,2 millió, a pesti oldalon pedig 1 millió forint feletti átlagos négyzetméterár volt jellemző. Vidéken továbbra is jelentős különbségek figyelhetők meg: Nyugat-Magyarországon a téglalakások átlagára 557 ezer, a paneleké 833 ezer forint körül mozgott, míg Kelet-Magyarországon a panellakások 754 ezer, a téglaépítésű ingatlanok pedig 421 ezer forintos átlagos négyzetméteráron cseréltek gazdát.

A piacot tehát most az élénkülő kereslet, a növekvő adásvételi számok és a pörgő hitelezés jellemzi, így az év elején látványos árcsökkenésre nem, inkább az árak stagnálására vagy kisebb ingadozásokra lehet számítani. A túlárazott lakásoknál továbbra is elkerülhetetlen lesz az árkorrekció, a jó állapotú és reális áron kínált ingatlanoknál viszont a vevőknek nem marad túl sok mozgásterük az alkura.