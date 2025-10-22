Otthon Start hitel 2025 – Minden, amit tudnod kell az új 3 %-os lakáshitelről

Az Otthon Start hitel már bejelentésekor felrobbantotta a lakáspiacot, és óriási érdeklődést generált. Ennek apropóján gyűjtöttük össze a legfontosabb tudnivalókat, hogy felkészülten vághass bele a hiteligénylésbe, és könnyebb legyen megszerezned álmaid otthonát.

Az Otthon Start egy államilag támogatott, fix 3 % kamatozású lakáshitel-konstrukció, amelyet azzal a céllal indítottak el, hogy az első lakásukhoz jutó igénylők számára kedvezőbb lehetőséget biztosítsanak.

Lényeges különlegessége: 3%-os fix kamat, viszonylag nagy összeg (akár 50 millió Ft), és viszonylag kedvező feltételek az önerő és a jogosultság…