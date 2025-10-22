Kiadó fejlesztőközpont a XVIII. kerületben – tökéletes választás gyermekekkel foglalkozó intézményeknek

Budapest XVIII. kerületének nyugodt, mégis kiválóan megközelíthető részén, a Hengersor utcában kiadó egy 400 m²-es, modern kialakítású ingatlan. Az épület korábban képességfejlesztő központként működött, így adottságai kifejezetten kedveznek olyan bérlőknek, akik gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatásokat – például korai fejlesztést, oktatást vagy gyermekfelügyeletet – kívánnak működtetni.

Könnyen elérhető, kiváló elhelyezkedés

A kiadó fejlesztőközpont az Üllői út és az Ady Endre út közelségének köszönhetően mind autóval, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. A környék fejlett infrastruktúrával rendelkezik, a közelben található ORMOS Intézet pedig tovább erősíti…