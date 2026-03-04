Óriási pénz érkezik a földhőre: milliárdokkal robbanhat be a geotermikus energia Magyarországon

Újabb hatalmas forrás nyílik meg a hazai energiapiacon: több tízmilliárd forinttal ösztönzi a kormány a geotermikus beruházásokat, amelyek akár alapjaiban alakíthatják át a magyar energiaellátást. A támogatások már március elején elérhetővé válnak, és komoly lendületet adhatnak a földhő hasznosításának – tudtuk meg a Magyar Építők cikkéből.

Az Energiaügyi Minisztérium bejelentése szerint 29 milliárd forintnyi új támogatás és kamatmentes hitel segíti a geotermikus projektek elindítását, elsősorban az első kútfúrások finanszírozására.

Magyarország különleges adottságokkal rendelkezik

A szakértők szerint hazánk földrajzi adottságai kivételes…