Óriási pénz érkezik a földhőre: milliárdokkal robbanhat be a geotermikus energia Magyarországon
Újabb hatalmas forrás nyílik meg a hazai energiapiacon: több tízmilliárd forinttal ösztönzi a kormány a geotermikus beruházásokat, amelyek akár alapjaiban alakíthatják át a magyar energiaellátást. A támogatások már március elején elérhetővé válnak, és komoly lendületet adhatnak a földhő hasznosításának – tudtuk meg a Magyar Építők cikkéből.
Az Energiaügyi Minisztérium bejelentése szerint 29 milliárd forintnyi új támogatás és kamatmentes hitel segíti a geotermikus projektek elindítását, elsősorban az első kútfúrások finanszírozására.
Magyarország különleges adottságokkal rendelkezik
A szakértők szerint hazánk földrajzi adottságai kivételes…
