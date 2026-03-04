Mikor okos lépés a személyi kölcsön, és mekkora összeghez juthatsz valójában?
A személyi kölcsön az egyik leggyorsabban igényelhető finanszírozási forma, ha nagyobb összegre van szükséged, de nem szeretnél éveket várni, amíg összegyűlik a pénz. Lakásfelújítás, autóvásárlás, váratlan kiadás vagy akár egy fontos élethelyzeti váltás – sok esetben ez a konstrukció segíthet abban, hogy ne kelljen elhalasztani a terveidet.
A valódi kérdés azonban nem az, hogy „felvegyél-e hitelt”, hanem az, hogy mekkora összeget vállalhatsz biztonsággal, és milyen feltételekkel. Ebben nyújt segítséget az Ingatlantájoló oldalán elérhető személyi kölcsön kalkulátor, amely előre megmutatja a…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.